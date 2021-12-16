Осталась единственной принцессой в семье! Как дочь Нюши отреагировала на появление братика

В своем микроблоге поп-дива поделилась первыми кадрами, на которых она запечатлена в окружении близких.

Певица Нюша на днях поделилась с поклонниками радостным известием. Она во второй раз стала мамой. Эта беременность стала для поп-дивы незапланированной. Но, несмотря на это, певица приняла единственное верное решение для своей семьи — рожать. Теперь у пары двое общих детей. А для мужа артистки Игоря Сивова этот ребенок стал четверым. От предыдущих отношений у него есть еще двое сыновей.

Ну а дочка Нюши — малютка Серафима-Симба — осталась единственной принцессой в семье, а теперь еще и с тремя братьями: двумя старшими и одним младшим. Будут ли дети соперничать и ревновать родителей друг к другу? Пока непонятно. Малыши очень часто соревнуются, когда речь заходит о внимании мамы и папы. Вот только пока малышка Симба проявляет полный восторг от того, что у нее появился братик, с которым она может играть.

На всех свежих снимках Симба радостно улыбалась, обнимая маму и наблюдая за малюткой братом. Вся семья буквально-таки лучится гармонией и идиллией. Нюша полностью растворилась в заботах о детях. Теперь ей нужно распланировать свое время так, чтобы поровну уделять его и дочке Симбе, и новорожденному малышу.

Артистка постарается сделать все для того, чтобы ее дочь не чувствовала себя обделенной и брошенной из-за того, что они с мужем нянчатся с сыном. Кроме того, Симба все так же остается единственной принцессой в семье. Сестер у малютки нет. Поэтому едва ли Нюша перестанет баловать малышку кукольными нарядами и другими подарками, которые Симбе не придется делить с братьями.

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