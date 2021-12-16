И лапочка дочка, и малютка сын! Нюша в клинике собрала семью ради новорожденного младенца

На одном фото позировали все самые близкие и дорогие певице люди.

Нюша на днях во второй раз стала мамой. Имя новорожденного сынишки поп-дива пока скрывает от публики. Однако думается, что оно будет таким же оригинальным, как и имя дочки певицы. Первенца артистка назвала двойным именем — малютку зовут Серафимой-Симбой. А домашние называют девочку просто Симба или Симбуся.

На личной страничке в Instagram Нюша поделилась первым семейным фото, на котором она собрала всех своих близких и родных. В первую очередь, мужа Игоря Сивова и дочку Симбу. Они приехали в клинику, чтобы увидеть новорожденного малыша. Судя по задорной улыбке, дочка певицы была рада тому, что теперь у нее есть маленький братик.

Вся постель Нюши утопала в цветах. Сама молодая мамочка нежно приживала к груди младенца, целуя его в лобик. За всей этой картиной с умилением наблюдал муж певицы.

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