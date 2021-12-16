«Я просто ел сэндвич»: Киану Ривз объяснил, как родился интернет-мем «грустный Киану»

Фотография печального актера в парке уже много лет популярна в Сети.

В 2010 году в Интернете появился знаменитый мем «грустный Киану» — когда папарацци сфотографировали актеру Киану Ривза в парке с сэндвичем и очень печальным лицом.

На челе звезды «Матрицы» тогда отразилась такая экзистенциальная тоска, что он стал символом грусти на многие года вперед.

На днях актер стал гостем американского The Late Show, и ведущий Стивен Кольбер спросил у него, о чем Киану думал в момент создания этой культовой фотографии.

«Я просто ел сэндвич, чувак! – прокомментировал Ривз. — Я думал. У меня кое-что происходило. Я был голоден».

А вообще в этой беседе актер рассказывал о том, что та самая фотография вдохновила иллюстратора комикса BRZRKR, в экранизации которого Киану собрался сниматься. Данную историю в картинках, кстати, придумал он сам.

Напомним, 16 декабря в кинотеатрах вышел фильм «Матрица: Воскрешение», в котором 57-летний Киану вернулся к роли Нео.

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