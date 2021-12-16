«Лучшее фото по мнению мужа»: дочь Розы Сябитовой в бикини подшутила над собой

Ксения Сябитова с мужем отдыхает в Мексике.

Ксения Сябитова, дочь знаменитой свахи, обладательница искрометного чувства юмора. Сейчас девушка с мужем отдыхает в Мексике. Дочь Розы Сябитовой выложила свое фото в зеленом бикини и пляжном костюме свободного кроя в stories своего Instagram.

«Попросила мужа сфоткать. Лучшее фото по его мнению. Ты меня очень ненавидишь?» — шутливо подписала кадр Ксения.

Поклонники остались в восторге от внешнего вида девушки и осыпали Ксению комплиментами.

«Красивый костюмчик!», «Вы классная», «Маленькая Роза», — оставляют комментарии подписчики в Instagram. «Ты моя Прелесть!»  не прошла мимо летних снимков и звездная мама Роза Сябитова.

Супруги постоянно подшучивают друг над другом. Так, например, Ксения поделилась видео, где пара гуляет по побережью. С влюбленных девушка перевела камеру на ноги мужа, который отдыхает на шезлонге, и подписала: «Это могли бы быть мы. Но мы объелись завтраком».

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