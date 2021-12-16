Расцвела: Юлия Барановская в невесомом платье с воздушной юбкой появилась на публике

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. Она ведет несколько передач, а также выступает в качестве эксперта в шоу «Модный приговор», которое ведет Александр Васильев.

Несмотря на то, что после ухода Андрея Аршавина она сама воспитывает троих детей, Юлия также успевает путешествовать и посещать светские рауты. Ее наследники порой признавались, что порой мамы им не хватает.

Но в последнее время Барановская часто выходит в свет со своим старшим сыном, а также дочкой. С Артемом она даже ведет некоторые мероприятия.

А вот накануне телеведущая в одиночестве отправилась на пре-пати премии журнала Hello. Для такого случая она облачилась в черное невесомое платье с пышной юбкой из воланов. Наряд имел легкое мерцание. Она также надела серебристые туфли.

Дресс-кодом мероприятия был черный цвет, поэтому Саша Савельева пришла в брючном костюме, а Кристина Орбакайте в платье со шлейфом такого оттенка. Но Барановская выбрала самый фактурный лук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красивая», «Платье волшебное, всем есть все», «Так вы похорошели», «Наряд, как всегда, очень стильный», «Ваша непосредственность просто покоряет», «Платье прям идеальное», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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