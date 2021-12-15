«Такое не скрыть»: пассия Харламова в белоснежном платье-бюстье покрутила «спелыми» ягодицами

Екатерина Ковальчук уже шесть лет снимается в кино. Но о ней заговорили после главной роли в сериале «Гусар». Именно там она плотно работала с Гариком Харламовым, который только расстался с Кристиной Асмус.

Им стали приписывать роман, но свои близкие отношения актеры перестали скрывать не так давно. Теперь Харламов зачастую появляется на публике в компании возлюбленной.

Но на днях Ковальчук вышла в одиночестве. Она посетила пре-пати премии журнала Hello. Для такого случая звезда облачилась в белоснежное платье-бюстье с декольте и разрезом от бедра.

Актриса сделала элегантную укладку и макияж с алой помадой. Крупные сверкающие серьги дополняли образ. Пассия Харламова покрутила бедрами, позируя на ковровой дорожке. Наряд облегал ее изгибы фигуры.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Екатерина. Многие осыпали ее комплиментами. Ковальчук сразила своей красотой подписчиков.

«Ты — гений чистой красоты, скажу тебе от всей души!», «Восторг», «Такая чистая, невинная», «Ангельски хороша», «Екатерина, как вам идут красные губы», «Роскошная девушка», «Такие идеальные формы», «Фигурка… Такое не скрыть», «Бедра просто шикарные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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