«56 кг счастья»: Брежнева в прозрачном платье обнажила изящные бедра прямо на столе

Вера Брежнева в свое время прославилась, когда стала выступать с группой «ВИА Гра». Но потом она построила не менее успешную сольную карьеру. Теперь певица регулярно появляется на премиях и украшает обложки глянца.

Несмотря на то, что она состоит в браке с Константином Меладзе, артистка всегда привлекает внимание мужчин. Порой наряды звезды такие соблазнительные, что она затмевает всех на мероприятиях.

А вот на днях Вера ответила на вопросы поклонников. Певица поделилась своими снимками. На многих она позировала в пикантных нарядах. Артистка отметилась в черной юбке с разрезом и алом платье, которое не скрыло отсутствие нижнего белья. Она раскрыла сколько весит и рассказала, что любит ходить босиком, когда отдыхает на море.

«56 кг счастья», — заявила блондинка.

На еще одном снимке Брежнева отметилась в кружевном прозрачном платье и босоножках. Жена Меладзе сидела прямо на столе, засветив изящные бедра.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Какая роскошная», «Ну просто дива дивная», «Верочка умеет соблазнять», «И везде без белья! Ух», «Сколько в вас грации», «Просто идеал», «С такой фигурой только такие платья и носят», «Вы само совершенство», «Как налюбоваться этими изгибами», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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