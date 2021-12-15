«Бахрома в пикантных местах»: Бузова в мерцающем боди оголила свой «орех» на сцене

Телеведущая выступила для Musiс Box Russia. Однако ее откровенный образ вызвал оторопь у зрителей.

Ольга Бузова может похвастаться тем, что на нее подписано больше 23 миллионов человек в Instagram. Она признавалась, что на достигнутом не собирается останавливаться. Телеведущая в этом году приняла участие в ряде новых проектов.

Она также не перестает давать концерты. Даже 1 января артистка уедет из Москвы, чтобы выступить в одном из других российских городов. А пока она снимается для новогодних шоу.

На днях Ольга отметилась на концерте канала Musiс Box Russia. Она выбрала для такого случая откровенный наряд. На сцене артистка исполнила свои хиты в золотистом боди с бахромой. Мерцающий наряд не скрыл красоту ее фигуры.

Она продемонстрировала изящные бедра. Бузова танцевала с коллективом Todes. Она продемонстрировала свои формы во всей красе.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие были удивлены такому пикантному образу и даже посчитали, что в нем не хватает деталей. «Ну такая красотка стала», «Оля, поправилась и стала женственнее», «Бахрома в пикантных местах», «Безумно хороша», «Ноги сразу бесконечные», «Ух, бедра! Вот где колбаска», «Юбки не хватает! Оля, научись одеваться», — стали писать пользователи Сети.

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