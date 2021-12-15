«Я был в ловушке»: Бен Аффлек признался, что начал пить из-за проблем с женой

Ранее речь шла о том, что актер развелся из-за пристрастия к алкоголю, а теперь причина и следствие поменялись местами.

В 2005–2018 годах голливудский актер Бен Аффлек был женат на коллеге по цеху Дженнифер Гарнер. Актриса родила ему троих детей.

Ранее звезды объясняли свой развод тем, что Бен много пил и в итоги ему потребовалось лечение от алкоголизма. Однако в недавнем интервью 49-летний мужчина добавил к этой истории новые детали.

По его словам, не брак развалился, потому что он пил, а проблемы с алкоголем начались тогда, когда жизнь с женой стала невыносимой.

«Я бы, наверное, все еще пил (если бы все еще был женат на Гарнер. – Прим. авт.), — признался Аффлек в «Шоу Говарда Стерна». — Это часть того, почему я начал пить… Потому что я был в ловушке. Я подумал: «Я не могу уйти из-за детей, но я несчастлив. Что мне делать?» Я выпил бутылку виски и заснул на кушетке, что не было правильным решением».

Актер добавил, что их развод с женой, который фактически произошел в 2015-м, не был спонтанным. Они долго шли к этому решению и пытались сохранить свой брак. В конце концов, оба решили, что не хотят, чтобы такая натянутая модель семьи отложилась в головах их детей.

Напомним, что Бен старается проводить много времени со своими наследниками. Он также познакомил их с блистательной Дженнифер Лопес, роман с которой возобновил в 2021 году.

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