«Ауф, какая! В одних трусиках?»: Бузова распахнула пальто на улице, показав «сдобные» бедра

Ольга Бузова уже давно строит карьеру певицы. В этом году она намеревалась дать большой концерт, но ей пришлось его отменить. Певица не скрывает, что любит проводить время в кругу друзей.

Однако в последнее время у нее почти нет времени на отдых. Артистка постоянно путешествует и берет с собой множество нарядов. Последние два дня она провела в Тюмени, где не только повеселилась в ресторане, но и устроила съемку.

Сначала Ольга дефилировала на замершем озере. Она очень замерзла, хоть и была в пальто с мехом. Затем телеведущая поплескалась в бассейне. Примечательно, что потом она поделилась пикантным видео.

Укутавшись в пальто артистка поднялась на крышу с бассейном. Она распахнула наряд и показала прелести фигуры в раздельном купальнике. Бузова изящно поманила бедром, при этом снимая себя на телефон. Этот же фокус она проделала уже в помещении, кокетливо выставив вперед ногу и ягодицу. Ольга похвасталась своим телом.

Поклонники были удивлены таким кадрам. Одни одарили ее комплиментами, но другие подвергли критике за откровенный вид. «Какая красивая», «Ох, как сексуально», «Спасибо, что в трусиках», «Бедра просто сок», «Ауф, какая! В одних трусиках?», «А что не голая?», «Оля, ну ты даешь», «Зачем пальто в таком случае, давай без», «Опять разделась! Неугомонная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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