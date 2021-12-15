«Что за рванина между ног?»: Каменских с задорно прыгающей грудью взбодрила «сдобу» тверком

Украинская дива в шортиках с бахромой показала всю красоту своего пышного тела.

Настя Каменских устроила зажигательные танцы дома, приодевшись в «рваные» мини-шортики с бахромой меж бедер и лифчик под фламинго. Украинская дива лихо приплясывала на месте, взбодрив свои упругие «тылы» в тверке. При этом поп-дива засветила крепкий маленький бюст, который подпрыгивал от пленительно-сексуальных движений звездной брюнетки.

Жена рэпера Потапа не стесняя выставила на всеобщее обозрение внушительные прелести, соблазнительно танцуя под зарубежный хит. Несмотря на то что певица постройнела к свадьбе, ее пышные «сдобные булочки» остались в той же форме.

«Что за рванина между ног?? Шортики для второгодниц, вам-то куда?», «Горячие пляски для Потапа репетируешь??», «Лихо она сдобой трясет, муж-то не ревнует?», «В лифе грудь болтается, виляет то туда, то сюда!!», «Перед султаном бы в гареме так отплясывала», «Шорты и так в рванине, а она джинсу еще натянула до ушей», «Ауф! Взбодрила пышечки тверком», «Милашка, чаровница», — пишут фолловеры.

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