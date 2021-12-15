Изящная леди и ее красавец-сын: 50-летняя Орбакайте в китайском платье со шлейфом зажигательно танцевала с Дени

Зять Примадонны Михаил Земцов не смог сопровождать Кристину Орбакайте на банкет. Поэтому с мамой на вечеринке появился Дени Байсаров.

У 50-летней Кристины Орбакайте есть двое старших сыновей: Никита Пресняков и Дени Байсаров. Если муж певицы бизнесмен Михаил Земцов не может сопровождать возлюбленную на светских мероприятиях, его место рядом с красавицей-мамой занимают внуки Примадонны.

Так, к примеру, на одной из вечеринок певица позировала на ковровой дорожке с сыном от предпринимателя Руслана Байсарова. Младший из сыновей Кристины Орбакайте уже давно перерос свою звездную маму по росту. Будучи блондином, юноша как две капли воды похож на певицу.

В струящемся платье со шлейфом в китайском стиле Кристина Орбакайте зажигательно отплясывала на банкете вместе с сыном Дени. Юноша часто сопровождает маму на подобных мероприятиях. Ему нравится танцевать, щеголяя в дизайнерских нарядах.

«Мы с мамой, как всегда, танцуем в унисон», — отметил Дени, восхитившись грациозностью Кристины.

Кстати, помимо сыновей Никиты Преснякова и Дени Байсарова у певицы также есть дочка Клавдия от третьего брака с бизнесменом Михаилом Земцовым. Внучка Примадонны часто гостит у именитой бабушки в подмосковной деревне Грязь. Она сдружилась в восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой, которые приходятся дочке Кристины Орбакайте маленькими тетушкой и дядюшкой.

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