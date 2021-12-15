«В лифчике на глаза у Мусагалиева?»: Кошкина в стриптизных чулках в сетку вывалила груди прямо на коленки

В своем микроблоге Яна Кошкина делилась редкими кадрами со съемочной площадки шоу «Однажды в России». Фанаты тут же предположили, что в таком секси-наряде жгучая брюнетка покрасовалась и перед Азаматом Мусагалиевым. Напомним, что эта парочка в дуэте сыграла влюбленных в одной из миниатюр проекта. После этого поклонники звездной красотки стали подшучивать над Яной, «сватая» ей Мусагалиева.

На съемочной площадке Кошкина появилась в розовой бандане на голове. Ее образ дополнили чулки в сеточку и малиновый лифчик. Изюминкой лука стал искусственный мех. Яна накинула пушистую жилетку на плечи, чтобы хоть как-то прикрыть полуголое тело. Актриса призывно присела на коленки, едва не выпустив на свободу свой «сочный» бюст.

«Опять библиотекаря играла?» — дерзко подколол актрису Дмитрий Губерниев. «В лифчике на глазах у Мусагалиева?», «Во дает! Как эротично присела в колготках», «Свои груди вывалила на коленки, мда… Скромность тут забыта», «Азамат наверное дар речи потерял», «Еще и в пушистой розовой накидке», «Что за зайчик-попрыгайчик??», «Стриптизные чулки в сетку по швам трещат», «Опять разделась и маковки показала в лифе», «Что с губами??» — пишут фолловеры.

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