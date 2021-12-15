«Мужики так и пожирают глазами»: Клава Кока с подвязками на бедрах щегольнула «сдобой»

Клава Кока устроила мини-дефиле, продемонстрировав свой соблазнительный концертный наряд. Из одежды на юной певице был только корсет в форме пышной зефирки, сапожки-чулки с подвязками на бедрах и мелькающее кружевное белье.

Так, поп-дива смелой походкой шла на сцену со своей мужественной свитой. Кока виляла «сдобными» прелестями из стороны в сторону, дерзко щеголяя идеальной фигуркой. Поклонники певицы лишились дара речи, увидев звездную блондинку в наряде, который больше подошел бы для первой брачной ночи.

«Под корсетом кружевные трусики?», «Это чересчур сексуально», «При ходьбе булки трутся?», «И мужики сзади пристроились, так и пожирают глазами», «Ну что за дива? Корсет как зефирка», «Очень странный концертный костюм, как для танцев на пилоне», «Раньше звезды себе такого не позволяли», «Ну хоть в трусах, уже достижение!», «Ба! Места для фантазии не оставила», — пишут фолловеры.

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