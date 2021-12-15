Просто леди: Арзамасова в черном струящемся платье и босоножках появилась на публике

Актриса впервые за долгое время вышла в свет. Она побывала на пре-пати премии журнала Hello в минималистическом образе.

Лиза Арзамасова многим знакома по сериалу «Папины дочки». Когда она начала карьеру, то была совсем юной. Примечательно, что Лиза стала одной из немногих из сериала, кто продолжил сниматься в кино. Она также играет в театре.

До недавнего времени артистка скрывала свою личную жизнь. Лишь год назад она открыто заговорила про отношения с Ильей Авербухом. Теперь они уже муж и жена.

В этом году Лиза стала мамой. Теперь она растит сына Льва. По словам самой актрисы, первое время она привыкала к новому статусу.

Но со временем жена Авербуха вернулась на работу и стала появляться на съемках «Ледникового периода», где постановки создает ее возлюбленный. 14 декабря Арзамасова впервые за долгое время появилась на публике. Она отправилась на пре-пати премии журнала Hello.

Для такого случая актриса облачилась в черное лаконичное платье миди с юбкой-солнце. Наряд в стиле Dior подчеркнул ее осиную талию. Она также дополнила образ босоножками в ретро стиле и ниткой жемчуга.

Волосы звезда собрала в легкий пучок. Среди гостей также отметились: Наталья Подольская, Саша Савельева, Кристина Орбакайте и другие известные персоны.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Ее элегантный наряд многих сразил. «Ну какая вы красотка», «Как же вам идет все это», «Просто, изысканно и со вкусом», «Такая вы стройная», «Только вроде родила, а такая талия», «Очень идет вам образ», «Лиза, что вы прям барышня из прошлого века», «Необычайно хороши», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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