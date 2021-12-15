С жемчужными нитями: Подольская в платье с «чешучками» и эффектом мерцания предстала на вечеринке

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она долго время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица воспитывает двоих сыновей Артемия и Ивана.

Второй раз она стала мамой лишь год назад. Артистка успела вернуться в форму. В этом году она часто возила наследников на море. Теперь звезда регулярно выходит в свет и выступает. Но на днях она устроила семейное чаепитие, на котором отметились ее родные.

А вот 14 декабря Подольская отправилась на пре-пати премии журнала Hello. Она на этот раз появилась на публике без мужа. Певица облачилась в черное платье миди с эффектом мерцания и пайетками-чешуйками.

На талии был сделан акцент благодаря ниткам жемчуга. Наталья распустила волосы и сделала неброский макияж. Она успела пообщаться с журналистами. С артисткой была ее сестра Наталья в белом легком платье и сапогах.

«Вот чего я кричу а девушку-репортера?» — удивилась звезда.

На мероприятии она встретила Риту Дакоту, которая тоже выбрала черное платье, и Сашу Савельеву. Выступила на вечеринке и Кристина Орбакайте, которая пришла с сыном Дени.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. Многие отметили, что ей идет ретро стиль. «Вы такая красивая», «Такое интересное платье», «Вы слово леди из прошлого века», «Какая вы утонченная», «Хочется вами любоваться», «Невероятное платье», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.