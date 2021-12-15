Акцент на тонкие щиколотки: Орбакайте в глянцевом мини-платье с «острыми» плечами «зажгла» на вечеринке

50-летняя певица отметилась на пре-пати премии журнала Hello с сыном. Она исполнила свои хиты.

Кристина Орбакайте в этом году отпраздновала в Москве свой юбилей. Тогда она смогла собрать на вечеринке своих родных и друзей. Примечательно, что певица возобновила гастроли и почти все лето находилась в разъездах.

Осень она посещала разные мероприятиях и презентовала духи. Несколько раз артистка отметилась на публике с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией, которые к ней приезжали.

С наступлением зимы у Кристины прибавилось работы. Почти каждый вечер она появляется на светских раутах и новогодних съемках. 14 декабря певица появилась на пре-пати премии журнала Hello.

На ковровой дорожке артистка позировала со своим сыном Дени Байсаровым. Тогда она была в черном платье со шлейфом и принтом в виде цветов. Наследник оделся с ней в одном стиле.

А потом Орбакайте вышла на сцену в глянцевом мини-платье с острыми плечами. Короткий наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Певица также надела ботиольны на платформе.

Она исполнила свои хиты «Пьяна вишня», «Позови меня». Из зала за ней наблюдал с восторгом сын. Позже Филипп Киркоров одарил ее комплиментами и отметил, что рад тому, что она продолжает выступать.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 50-летняя дочка Аллы Пугачевой. «Ну что за прелесть», «Какая роскошная», «Фигура бесподобная», «Какие ножки», «Платье крутое», «Кристина не перестает восхищать», «Сколько красоты и грации», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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