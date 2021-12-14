«Моя сладкая»: Топурия в вечернем платье в пол с пышными рукавами пообщалась с дочкой

Кети Топурия уже давно стала популярной певицей. Она выпускает хиты и снимает красочные клипы. Год назад артистка была беременна.

Интересное положение она долго скрывала, но в итоге уже с округлившимся животом вышла замуж за дипломата Льва Леньгова, а в январе у них родился сын Адам. От первого брака певица также воспитывает дочку Оливию. Звезда порой берет кроху с собой на концерты.

С началом зимы Топурия едва находит время на отдых. Почти каждый вечер она ездит на премии или съемки. 14 декабря она отправилась на концерт «Земляне» со звездами.

В гримерке артистка отметилась в черном вечернем платье в пол с пышными белыми рукавами. Ее прически украшали десятки заколок-невидимок. Кети все бросила, когда дочка вышла с ней на связь онлайн. Оливия прочитала стихотворение на камеру.

«Моя сладкая», — умилилась артистка.

Поклонники восхитились не только образом артистки, но и ее наследницей. Оливия не в первый раз демонстрирует свое умение читать стихи наизусть.

«Вау! Самая очаровательная! Красоточка», «Просто королева», «Каждый ваш образ», «Как вам идут такие образы», «Оливия просто чудо», — стали комментировать пост подписчики.

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