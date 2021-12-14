Настоящий шик: Ани Лорак в платье-жакете с перьями покрасовалась в гримерке

Ани Лорак давно стала популярной певицей. Она регулярно путешествует вместе с дочкой Софией. После начала пандемии артистка стала больше отдыхать. При этом она всегда следит за своей внешностью. Лорак признавалась, что занимается спортом.

А для выступлений она выбирает вечерние платья, которые подчеркивают все ее достоинства. В обычной жизни звезда носит более лаконичные образы.

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Обычно Лорак появляется на публике с укладкой и макияжем. Обычно увидеть ее без косметики — большая редкость. Так как в декабре стартовали съемки новогодних мероприятий, у певицы прибавилось работы.

Почти каждый вечер она выходит на сцену. На этот раз артистка поделилась кадрами, на которых сидела в гримерке. Сначала она предстала с пышными локонами и тунике. А потом Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) уже позировала в платье-жакете с перьями. Она выпрямила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что ей идут такие наряды. «Красавица какая, а какой образ шикарнейший», «Как же круто будет в новогодние праздники», «Вы просто эталон стиля», «Какой интересный наряд», «Ну прям роскошная», «Платье с перышками — красота», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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