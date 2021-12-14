Просто леди: Алсу в модном брючном костюме в рубчик и босоножках предстала на фотосессии

Певица поделилась кадрами, на которых красовалась в элегантных нарядах.

Алсу является популярной исполнительницей. Она начала выступать еще в юные годы. Теперь Алсу уже заслуженная артистка РФ. Певица успела стать многодетной мамой. Вместе с мужем Яном Абрамовым она воспитывает дочек Микеллу и Сафину, а также сына Рафаэля. Несмотря на свою занятость, она зачастую появляется на публике. Примечательно, что артистка всегда подбирает себе элегантные образы.

В последнее время Алсу регулярно выступает на концертах и участвует в новогодних шоу. Каждый раз она демонстрирует женственные платья. Оказалось, что певица также дала интервью для журнала. Обычно она редко откровенничает.

Но на этот раз артистка также снялась в фотосессии. На кадрах с бэкстейджа она предстала в сером костюме в рубчик с жакетом на запах и узкими брюками.

Примечательно, что наряд дополнили босоножки. Алсу грациозно сидела в кресле. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Также она продемонстрировала более сдержанный образ. Певица отметилась в черном брючном костюме с гладкой укладкой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что у нее безупречный вкус. «Очень красиво и женственно, впрочем, как всегда!», «О, Боже! Как это красиво!», «У вас шикарная фигура», «Как вас красит счастье», «Вы самая элегантная девушка», — прокомментировали кадры подписчики.

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