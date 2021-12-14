«Ба! Как в селе на танцульках»: Клава Кока смачно шлепнулась на корточки, щегольнув крепкими грудями

Клава Кока знает толк в позинге. На пляже юная певица то и дело оголяется на публике, выставляя напоказ свои девичьи прелести. Так, поп-дива засветилась в ультрамодных розовых кроксах с шипами на щиколотке. Многим поклонникам звездной блондинки такой стильный образ пришелся по вкусу, но нашлись и те, кому показалось, что Кока перемудрила с «деревенским» луком. Так, к примеру, фанаты предположили, что певица собралась на сельскую дискотеку.

Клава Кока изящно присела на корточки, стиснув свои «сочные» грудки. Певица похвасталась стройными бесконечными ногами, дав понять, что может позволить себе любую даже не самую элегантную позу. Как пишут поклонники: «Эх молодость! Одежды крупица, только голышом».

«Ба! Как в селе на танцульках», «Розовые кроксы, а еще и с шипами?? Модненько», «Только на корточках сидеть! А что?? Семечки есть?», «Лузгать семечки присела?», «Гламура маловато», «Во дает! Еще булки бы отклячила», «Сзади если кто-то подойдет? А там стринги торчат», «Стрекоза!» — пишут фолловеры.

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