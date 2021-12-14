Вместо трусиков полоска загара: Ани Лорак в коротком платье с разрезами засветила прелести на сцене

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она выступает на сцене с юных лет. Певица всегда славилась не только своим вокалом, но и фигурой.

Примечательно, что она после развода с турецким бизнесменом стала делиться пляжными фото и чаще носить откровенные наряды. По словам самой артистки, она много занимается спортом. В 43 года звезда может похвастаться точеными формами.

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Так как до Нового года остаются считанные недели, Лорак регулярно появляется на публике. Она участвует в праздничных концертах. Каждый раз певица подбирает себе броские и женственные образы.

Недавно она покрасовалась в боди с бахромой. А вот накануне артистка приехала на «Главный Новогодний Концерт». Сначала артистка предстала в модном пальто с мехом. А вот на сцену она вышла в коротком платье, которое едва прикрыло ее прелести.

Лорак в черном наряде с разрезом засветила свои мощные бедра. При этом она была без лифчика, а на месте трусиков виднелась полоска от загара. Певица спела в дуэте с Мотом, который был сражен ее видом.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Но ее наряд многих взбудоражил. «Красавица какая, а какой образ шикарнейший», «Боже, хочу такое платье», «Платье сразило наповал! Фигура просто космос», «Ой, а где трусики?», «Не перестаете удивлять», «Ну что за ножки», «Каролина, вы просто богиня», «Нынче модно выступать без трусиков?» — прокомментировали пост подписчики.

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