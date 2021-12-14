«Ну и где же ваш мужчина? Не видим»: Асмус с запавшими синюшными глазами подняли на смех

Не так давно Кристина Асмус ответила хейтерам, которые советовали ей поскорее найти себе нового мужчину. Актриса из фильма «Текст» вполне резонно возмутилась тому, что по мнению большинства, женщина может быть счастлива только в том случае, если у нее есть крепкое плечо.

Экс-жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова уточнила, что она вполне самостоятельная личность и в кавалерах для ощущения своей целостности не нуждается. Правда позже актриса уточнила, что уже давно не одинока. По словам Асмус, она успела перезнакомить всю свою родню с новым ухажером. Вот только от поклонников мужчину своей мечты Кристина до сих пор скрывает.

В Storeis микроблога Кристина Асмус делилась свежими кадрами после бессонной ночи. Актриса снимается в новом проекте, и к тому же, в ночные смены. На селфи экс-жена Гарика Харламова предстала без макияжа с запавшими синюшными глазами, отечным лицом и вторым подбородком. Рядом с любимой хозяйкой на подушке сладко сопел ее домашний питомец. Хейтеры тут же принялись за старое на фан-страничке звездной блондинки.

«Ну и где же ваш мужчина? Что-то не видим??», «Ой да ладно! Спит либо одна, либо вон песик храпит на подушке», «Зачем вам вообще женихи?? И так уютно», «Лучше бы Гарика вернула», — шутят фолловеры.

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