«Парни засмотрелись»: Клава Кока в мини-платье и чулках в сетку обнажила бедра на вечеринке Егора Крида

Клава Кока уже давно строит карьеру певицы. Еще в 2015 году она подписала контракт с лейблом Black Star. Теперь у нее миллионы поклонников. Артистка выступает на фестивалях и премиях. Она не боится экспериментировать с имиджем.

Клава часто красит волосы в яркие цвета, а также носит женственные наряд. При этом она не стесняется выглядеть дерзко. Звезда дружит с Даней Милохиным, Александром Реввой и Филиппом Киркоровым.

С наступлением зимы Клава то и дело ездит на съемки. В прозрачном платье она отметилась на «Песне года». А накануне певица приехала на вечеринку Егора Крида. Она спела вместе с коллегой.

При этом она предстала в черном мини-платье и косухе с заклепками. Дерзкий лук дополняли чулки в сетку со стразами и босоножки. Он изящно обнажила свои бедра. Вокруг Коки собрались парни. Она смогла всех впечатлить своим аутфитом.

Поклонники тоже были восхищены тем, как выглядит певица. Многие посчитали ее одной из самых привлекательных молодых артисток. «Ох, вот это наряд», «Какие чулочки», «Клава, ты умопомрачительная», «Это надо же! Такая скромная и такая женственная», «Парни засмотрелись», «Вот это выход», «Парни готовы пускать слюнки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.