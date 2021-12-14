«Ой, вообще без белья»: обнаженная Ольга Бузова прикрыла «сдобные» формы полотенцем

Телеведущая поделилась откровенными кадрами. Она не побоялась предстать в неглиже и без макияжа.

Ольга Бузова уже давно является популярной телеведущей. Она также успешная певица. Бывшая звезда «Дома-2» не перестает работать. В этом году она снялась в ряде новых проектов. Лишь в личной жизни Ольга не может обрести счастье.

После болезненного расставания с Давой о новых романах она даже не думает. При этом артистка не перестает женственно одеваться и публиковать пикантные кадры.

На днях Бузова запечатлелась в постели обнаженная. Она прикрылась пуховым одеялом. Артистка тогда была с укладкой и макияжем. А вот накануне она приехала в Тюмень.

Телеведущая побывала на премьере новой части фильма «Елки», в котором снялась. А вечером она веселилась в ресторане с директором Арамом Арчером, который отмечал день рождения. Звезда отрывалась до поздней ночи.

А вот утром Ольга поделилась видео, которое взбудоражило поклонников. Она предстала полностью обнаженная в ванной комнате. На этот раз артистка была без укладки и макияжа. Полотенце едва держалось на ней, прикрывая интимные части тела. Но Бузова засветила ложбинку и пышные бедра.

Поклонники посчитали поступок телеведущей смелым. Некоторые осудили ее за откровенные кадры. «Ну что это! В полотенце, реально?», «Это слишком», «А че не показала, как мылась?», «Ой, вообще без белья», «Оля, какая красивая без макияжа», «Ну бедрами повиляла», «Скромности нет», «Это как-то пикантно», «Не двигайся, а то слетит тряпица», «Какая ты сочная», — стали писать пользователи Сети.

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