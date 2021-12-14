Девушка на миллион: Лопырева в бархатном платье с разрезом засветила роскошное декольте в Дубае

Виктория Лопырева привыкла к вниманию публики. Она в 2002 году стала обладательницей титула «Мисс Россия». Модель одно время работала на телевидении, но теперь все чаще организует фестивали и участвует в фотосессиях.

После рождения сына Марка Лео блондинка стала большую часть времени проводить в Дубае. Она регулярно оказывается на светских раутах.

На днях Виктория посетила Суздаль. Там она облачилась в дубленку и увидела заснеженные улицы. Но вскоре модель вернулась в Дубай. Накануне она посетила бал, где блистала в золотом эффектном платье со шлейфом.

А вот 13 декабря блондинка снова вышла в свет. На мероприятии она появилась в бархатном платье в пол. Наряд цвета электрик с корсетом подчеркнул ее фигуру. Лопырева дополнила образ колье с бриллиантами.

В какой-то момент она кокетливо наклонилась засветив роскошное декольте. Гости мероприятия любовались российской красавицей.

Поклонники были сражены тем, как выглядит блондинка. Она смогла впечатлить своим образом. «Какая леди», «Сколько бриллиантов у вас на шее», «Вы прям ангел», «Как вам безумно идет этот цвет», «Сногсшибательный образ», «У вас осиная талия», «Вы всех покорили», «Слов нет», «Виктория, у вас такой бюст, ох», «Какая красотка! Просто нереальный вид», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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