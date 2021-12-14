На стиле: Водянова покрасовалась в мини-платье цвета сочной травы и лоферах на тракторной подошве

Наталья Водянова является одной из самых известных российских топ-моделей. Она давно живет в Париже. Несколько лет назад Наталья переехала в просторный особняк. Там она живет с детьми: Невой, Виктором от первого брака, а также с Романом и Максимом от нынешнего мужа.

Лишь старший сын Лукас недавно уехал учиться в США. С миллиардером Антуаном Арно модель счастлива уже 11 лет, но только год назад они сыграли свадьбу.

Обычно Водянова много путешествует. Недавно она посетила Москву, где устроила благотворительный вечер и сходила в баню с Ксенией Собчак. А вот дома ее встретили наследники. Тогда она призналась, что Нева и Виктор ее сводят с ума.

Однако модель привыкла регулярно выходить в свет. На этот раз она отметилась на фотосессии. Наталья предстала в мини-платье цвета сочной травы с драпировкой и лосины. Лук дополнили лоферы на тракторной подошве с алыми носками.

Она подчеркнула свою стройную фигуру. Модель не забывает про защитные маски. Именно эта тема и была затронута на съемке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Водянова. Многие восхитились ее образом. К слову, лоферы на толстой подошве в моде. Ксения Собчак и другие модницы тоже их носят. «Какая вы ярка», «Образ просто прелестный», «Как вам идет цвет», «Странный образ, но на вас все стильно выглядит», «Какая хорошенькая», «Над вами время не властно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.