«Ох, без белья»: Лиза Арзамасова в «голом» платье игриво позировала перед камерой

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Популярность к ней пришла, когда она снялась в «Папиных дочках». С тех пор ее карьера пошла в гору. Уже не первый год она играет в театре.

Лишь о личной жизни до недавнего времени артистка не говорила. Но теперь она уже не скрывает, что счастлива с фигуристом Ильей Авербухом. Они сыграли свадьбу не так давно, а летом у пары родился сын Лев.

По словам Лизы, ее жизнь изменилась. Теперь она наслаждается материнством. Лицо крохи супруги уже перестали прятать. Многие считают, что о пошел в маму. Актриса в свою очередь вернулась к работе.

Она заверяет, что еще не пришла в форму. Но недавно артистка в корсете и алых шортиках блеснула ножками. А теперь она снялась в новой фотосессии. Звезда многих удивила. На кадрах Арзамасова позирует в шелковом платье нюдового цвета. Наряд подчеркнул ее стройность. Лодочки и жакет дополняли женственный лук.

Жена Авербуха игриво позировала перед камерой. Она то сидела на стуле, скрестив ножки, то танцевала. Актриса засветила прелести своей фигуры.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит звезда. Многие адресовали ей комплименты. «А казалась такой скромной! Вот это огонь», «Ох, без белья», «Лиза, сколько в вас женской энергетики», «Какая вы красотка», «Ах, как хороша», «Очень привлекательная», «У вас бездна обаяния», «Какая вы роскошная в этом платье», «Позы пикантные получились», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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