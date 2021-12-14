«Как животик торчит»: Бузова в рубашке с медведями и модных джинсах не скрыла пополневшие формы

Певица отпраздновала день рождения своего директора Арама Арчера. Они были одни с друзьями одни в ресторане. Ольга Бузова не удержалась и пустилась в пляс.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Но у нее столько съемок и выступлений, что порой она даже не ездит в отпуск.

В этом году артистка изменила своей расписание. Она ездила в Париж и Милан. А не так давно блондинка провела время с больнице. Но теперь у нее снова регулярные поездки. Более того, на публике она старается появляться в женственных нарядах.

На днях Ольга посетила Минск, где в зеленом платье-жакете предстала в шоу «Х-Фактор». А вот 13 декабря она уже была в Тюмени, где появилась на премьере новой части фильма «Елки», в котором звезда снялась. В кинотеатре она блистала в черном мини-платье с перьями и ботфортах. А вот потом Бузова переоделась в комфортный лук. Она была уже в джинсах с высокой посадкой и рубашке с медвежатами, когда оказалась в ресторане.

С ней был ее директор Арам Арчер. Телеведущая решила отметить его день рождения и принесла торт со свечками и шарики. Они в компании друзей были одни в ресторане.

А вот потом звезда не удержалась и пустилась в пляс. Она поправилась за последние недели. Джинсы не скрыли ее формы. Она задирала ноги под хит Земфиры.

«Спасибо, что отвалились все, кто мне не нужен», — заявила звезда.

Поклонники удивились тому, как вела себя Бузова. Но многие отметили, что кэжуал стиль ей идет больше, чем гламурный. «Какая классная», «Оля снова пошла в разнос», «Как животик торчит», «А мишкой ты называла Даву. Вспомнила его что ли?», «Какая веселая и беззаботная», «В платье животика видно не было», «Кто-то хорошо поел», — стали писать пользователи Сети.

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