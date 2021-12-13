Без фильтров: Пелагея в мерцающем платье с пайетками запечатлелась на съемках шоу Галкина

Пелагея уже длительное время выступает на сцене. Она является одной из самых известных исполнительниц народных песен. В этом году певица снова стала наставницей в шоу «Голос».

Она была рада снова поработать с Димой Биланом, Леонидом Агутиным и Александром Градским. Но в конце ноября Градский ушел из жизни, что стало для его коллег большой трагедией.

Обычно Пелагея не часто появляется на публике. Но недавно она снялась в новогоднем выпуске шоу Comedy Club, где появилась в ярком образе. А 13 декабря певица поделилась кадром из гримерки.

Она приехала на съемки шоу «Лучше всех», которое ведет Максим Галкин. На этот раз она запечатлелась в мерцающем серебристом платье с пайетками. Наряд с юбкой из воланов скрыл недостатки ее фигуры. Ей сделали яркий макияж с акцентом на глаза и объемную прическу.

«Готова встретиться с чудом: Поля на съемках новогоднего выпуска „Лучше всех“ с гениальными детками. Эфир на 1 канале, в новогодние праздники. Спасибо за красоту», — написала звезда. «Без фильтров», — гласил хэштег.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Пелагея. 35-летняя артистка получила множество комплиментов. «Поля, вы просто невероятны! Просто шикарный образ, глаз не оторвать», «Красива, до неузнаваемости», «Просто ослепительная девушка», «Само совершенство!», «Поля, вы — магия всецело, невероятно прекрасная», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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