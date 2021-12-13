«Ауф, какие бедра»: Вера Брежнева в леопардовых велосипедках сразила изгибами фигуры

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» предпочитает вести закрытый образ жизни. Несколько лет назад она даже удалила все совместные фото с мужем Константином Меладзе.

Но с недавних пор артистка стала чаще делится не только семейными кадрами. Она то и дело хвастается новыми нарядами. В свои 39 лет звезда может похвастаться точеной фигурой.

Обычно Вера носит вечерние платья или уютные костюмы оверсайз. В обычной жизни певица часто отдает предпочтение комфортным образам. А накануне она поделилась снимком, на котором предстала дома после тренировки.

Артистка была облачена в кроп-топ и леопардовые велосипедки. Она выставила бедро, показав стройную фигуру. Брежнева кокетливо засветила свои прелести.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит мама двоих детей. Вера получила массу комплиментов. «Как девочка», «Шикарная, красивая Вера», «Красотой Веры любой мужчина будет любоваться беспрерывно!», «Ну что за ножки», «Ауф, какие бедра», «Вот это орех», «Какая вы идеальная», «В таком соблазнительном виде дома! Респект», «Верочка дома кошечка», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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