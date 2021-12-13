«Мне не понравилось»: звезда «Уральских пельменей» вспомнила Новый год в Майами

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева рассказала о новогодних традициях своей семьи.

Юмористка имеет привычку наряжать елку уже 1 декабря, чтобы целый месяц наслаждаться новогодним настроением. Также она всегда готовит крабовый салат с настоящим крабовым мясом.

Бой курантов Илана обычно встречает с дочерью и родителями, а потом уходит с мужем гулять с друзьями. Журналисты спросили, какой у артистки был самый необычный Новый год. Юрьева вспомнила, как однажды встретила праздник в Майами. Но не торопитесь завидовать ей.

«Это было года три назад. Мы поехали в отпуск с мужем и дочкой. На улице было 30 градусов тепла, за окном океан, совершенно не было ощущения Нового года. Отель был красиво украшен, стояла елка, но мне все равно не хватало праздничной атмосферы. Так отмечать этот праздник мне не понравилось», — рассказала Илана «Комсомольской правде».

Она также добавила, что «Уральские пельмени» не устраивают корпоративов, так все очень хотят почаще видеться с родными и проводить праздники дома.

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