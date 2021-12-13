«Едва прикрыла прелести»: Бузова в платье-жакете с перьями и ботфортах щегольнула на премьере «Елок»

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она уже давно ведет передачи и даже в этом году начала вести кулинарное шоу. Также пять лет артистка строит карьеру певицы и успела завоевать любовь миллионов поклонников.

С наступлением зимы у нее прибавилось работы. Теперь она регулярно ездит на фотосессии и съемки новогодних передач. На днях звезда поддержала своих участков в шоу «Х-Фактор» в Минске.

А вот теперь Ольга приехала в Тюмень. Она нарядилась в белоснежную шубку и отправилась на премьеру фильма «Елки 8», в котором снялась. Сначала артистка покрасовалась в гримерке.

Она облачилась в платье-жакет с перьями и глянцевые ботфорты на платформе. Наряд подчеркнул ее длинные ноги. Бузова предпочла выпрямить волосы и накрасить губы алой помадой. Она скрестила ноги, чтобы полностью войти в кадр.

«Я как Бритни Спирс! Она же так всегда делает», — отметила звезда.

Примечательно, что в зале кинотеатра она грациозно сидела в ожидании начала прямого эфира. телеведущая также устроила дефиле, показав красоту своего наряда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Ольга. Многие отметили, что ее монохромный лук выглядел провокационно. «Прическа идет такая очень», «Ты роскошна», «Какая цыпочка», «Вот это наряд! Гламурный бум в Тюмени», «Едва прикрыла прелести», «Ноги, как у цапли», «Вау, какие сапоги классные», «Ноги бесконечные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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