Сергей Жигунов вспомнил, как гордо отказался учить французский язык в институте

Актер и продюсер Сергей Жигунов вспомнил советский период, сравнив его с нынешней жизнью. Он назвал СССР «страной инженеров», отметив, что на смену ей пришла «страна охранников супермаркетов», а сейчас это «страна курьеров».

Образование высоко ценилось в Союзе, вспоминает 58-летний Жигунов. В связи с этим он рассказал байку про то, как не получил зачет по французскому в театральном институте.

«Наш педагог по французскому языку, Ада Владимировна Брискиндова, женщина, носившая тюрбан, на первой лекции произнесла что-то вроде: «Кто считает, что ему не нужен французский язык, может положить зачетку на стол, и я поставлю ему зачет», — цитирует Жигунова «ФАН». — Я всегда знал, как произвести впечатление на женщин, поэтому шагнул вперед и положил на стол зачетку».

Актер отметил, что французский действительно был ему не нужен: в то время за контакты с иностранцами можно было серьезно поплатиться, а выехать в капиталистическую страну — почти невозможно. Однако за смелую выходку с зачеткой будущего актера вызвали в кабинет проректора по учебной работе и устроили выговор.

«Ада Владимировна, которая была переводчицей на Нюрнбергском процессе и видела Гиммлера, посмотрела на меня так, как будто я был Борман, который на этот процесс не явился, — вспоминает Сергей. — Ах, как же оглушительно пламенели тогда в тишине проректорского кабинета мои 18-летние уши».

Напомним, в 1980 году Жигунов поступил в Высшее театральное училище имени Щукина, но вскоре был отчислен за «профнепригодность», так как стал сниматься в кино и почти забросил учебу. Позже он восстановился в вузе. Актер снялся в картинах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Королева Марго», а также в сериалах «Моя прекрасная няня», «Однажды в Ростове» и многих других.

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