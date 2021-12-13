Второй подбородок, отечность лица и синяки под глазами: как Асмус выглядит после бессонной ночи

Кристина Асмус в Storeis пожаловалась на ночные съемки, дав понять, что она перестала высыпаться. И, как результат, у бывшей жены резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова появились фиолетовые синячки под глазами. В своем микроблоге актриса из фильма «Текст» поделилась честным селфи без прикрас, отбросив всякий гламур.

При том, что Кристина проснулась только в середине дня, почти в два часа, можно сказать к обеду, выглядела она не лучшим образом. Актриса похвасталась своим вторым подбородком, оплывшим лицом и жуткими запавшими глазами. При этом весь макияж Асмус тщательно смыла с лица.

Кристина Асмус совсем не стесняется своих домашних снимков, на которых она далека от образа идеальной красотки. Кстати, ранее звездная блондинка делилась секретами по уходу за собой. Кристина составила внушительный список. Из самого доступного: актриса стала пить больше воды, а по утрам она протирает лицо кубиками льда.

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