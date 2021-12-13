«Во ноги растопырила»: Клава Кока возлежала на надувном пончике кверху «сдобой»

Клава Кока в Storeis микроблога делилась с поклонниками пляжными кадрами, устроив мини-заплыв по волнам. Певица покрасовалась в белом купальнике, подсунув под животик надувной пончик.

Видимо, так поп-дива более уверенно чувствовала себя на воде. Судя по всему, звездная блондинка хотела получить секси-снимки в море. Однако, когда Кока пыталась сделать кульбит, то эпично соскользнула с «ватрушки», плюхнувшись лицом в воду.

«Ауф! Вильнула мокрым поплавком», «Побултыхалась в море, аж надувной пончик из-под животика выскочил», «Сельский стиль??», «Как-будто в первый раз на море вывезли», «Настроение зато на высоте! Вон как веселится», «Во ноги растопырила», «Главное, чтобы и купальник не уплыл», «Плавать-то умеет?? А то в воду с надувной плюшкой полезла», «Мда! Грация на высоте, ноги враскоряку», «Русалочка, смотри трусики не потеряй», «Очень сексапильно», «Что за водяной??» — шутили фолловеры.

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