«Мусагалиев-то трепещет?»: Кошкина наклонилась вперед так, что грудь выпала наружу

После того, как в одной из миниатюр Азамат Мусагалиев сыграл влюбленного коллегу Яны Кошкиной, шоумена поддразнивают за «романтические чувства» к знойной брюнетке. Разумеется, страсть и влечение актеры отыгрывали только на съемочной площадке, в обычной жизни их может связывать разве что дружба, но поклонники парочки не перестают подшучивать над их дуэтом.

Между прочим, Яна Кошкина большая любительница секси-снимков. На одном из таких фото актриса позировала в белоснежном платье, засветив в тугом корсете свои пышные прелести. Яна наклонилась вперед, да так, что ее крепкий «сочный» бюст едва не выпал наружу.

«Мусагалиев-то трепещет?», «Во груди свои вывалила», «Декольте тянет вниз», «Такое чувство, что платье по шву просто лопнет там, где вздымается бюст», «Размерчик не маловат??», «Шалунья», «Постыдилась бы», «Что за призывные позы??», «Срочно надо сбегать за плохладительным», «Ой! Аж в жар бросило», «Чтобы Азамат приревновал??», «Все достали бинокли», — написали фолловеры.

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