«Стриптиз не удался?»: Варнава в тонких трусиках сорвала секси-танец смачным шлепком об пол

Екатерина Варнава сорвала секси-танцы, смачно шлепнувшись на пол. При этом звезда Comedy Woman уморительно схватилась за поясницу, намекнув на то, что у нее свело седалищную мышцу. Актриса по-старушечьи отползла в сторонку, скорчив смешную гримасу на лице.

А до своего эпичного падения на пол Варнава лихо задирала ноги выше головы, сверкая тонкими трусиками. Однако в какой-то момент актриса переборщила с эротизмом и едва не сорвала поясницу. Разумеется, такое постановочное видео привело поклонников Варнавы в полный восторг. Не каждая сумеет так посмеяться над собой.

«Стриптиз не удался??», «Ой умора, ой не могу!!», «По-старушечьи отползла в сторонку», «Вот вам и приватный танец в гримерке!! Что поясницу свело??», «В нашем возрасте только танго», «Ну Катюня! Ну юмористка», «А как хорошо приплясывала», «То-то же! Это вам не ноги выше головы задирать», «Худющая-то какая! Смотреть не на что», «Не кормят?? Ножки-палочки, такие тонкие и жилистые», «Стройняшка», — пишут фолловеры.

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