«Упс! Еще кустик покажи»: Варнава в трусиках взметнула ногой, заблюрив промежность

Звезда Comedy Woman без стеснения исполнила сексапильный танец прямо у себя в гримерной.

Екатерина Варнава обладает фантастическим чувством юмора. Звезда Comedy Woman всегда не прочь посмеяться и над собой. За это красавицу-артистку и полюбили ее преданные почитатели. Девушка знает толк в самоиронии. В своем микроблоге Варнава поделилась свежим пикантным видео, устроив танцы прямо в гримерной.

Екатерина лихо отплясывала с более молодыми танцовщицами, демонстрируя сексапильную фигуру в трусиках. Исполняя танцевальные па, звездная красотка высоко взметнула ногой, едва не сверкнув своим «кустиком». Однако уже монтируя ролик, Варнава заблюрила самое интимное.

«Во кренделя выписывает!», «Катюня, просто обожаю вас! И ваше чувство юмора», «От души посмеялась», «Вы так органичны в этом образе», «Только пилона не хватает! Умора», «Упс! Еще кустик покажи», «Самое смешное, что промежность прикрыли! Тонко», — шутят фолловеры.

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