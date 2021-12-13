Под живой вокал Лещенко! 72-летняя Пугачева в короткой юбочке пустилась в пляс с молодежью на банкете

Алла Пугачева произвела фурор на вечеринке, пустившись в пляс с молодежью под живой вокал Льва Лещенко. Жена шоумена Максима Галкина лихо отплясывала на танцполе, наслаждаясь праздником. При этом Примадонна не уступала другим гостям там, где речь заходила о веселости.
На банкете Алла Пугачева появилась в кожаном акцентном платье с короткой юбочкой, жокейских сапожках и капроновых чулках. На талии певицы красовался широкий пояс, которым Примадонна подчеркнула стройность фигуры.
«Прощай, от всех вокзалов поезда
Уходят в дальние края.
Прощай, мы расстаемся навсегда
Под белым небом января.Прощай, и ничего не обещай,
И ничего не говори,
А чтоб понять мою печаль,
В пустое небо посмотри.
Ты помнишь, плыли в вышине
И вдруг погасли две звезды.
Но лишь теперь понятно мне,
Что это были я и ты», — пел Лещенко перед танцующей Примадонной на банкете.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.