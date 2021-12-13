Под живой вокал Лещенко! 72-летняя Пугачева в короткой юбочке пустилась в пляс с молодежью на банкете

Примадонна выбрала для праздничного вечера дерзкий акцентный наряд с жокейскими сапогами и капроновыми чулками.

Алла Пугачева произвела фурор на вечеринке, пустившись в пляс с молодежью под живой вокал Льва Лещенко. Жена шоумена Максима Галкина лихо отплясывала на танцполе, наслаждаясь праздником. При этом Примадонна не уступала другим гостям там, где речь заходила о веселости.

На банкете Алла Пугачева появилась в кожаном акцентном платье с короткой юбочкой, жокейских сапожках и капроновых чулках. На талии певицы красовался широкий пояс, которым Примадонна подчеркнула стройность фигуры.

«Прощай, от всех вокзалов поезда

Уходят в дальние края.

Прощай, мы расстаемся навсегда

Под белым небом января.Прощай, и ничего не обещай,

И ничего не говори,

А чтоб понять мою печаль,

В пустое небо посмотри. Ты помнишь, плыли в вышине

И вдруг погасли две звезды.

Но лишь теперь понятно мне,

Что это были я и ты», — пел Лещенко перед танцующей Примадонной на банкете.

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