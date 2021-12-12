«Помню, когда эта мечта умерла»: Билли Айлиш рассказала, как мать закрыла ей дорогу в кино

Певица является наследницей актеркой семьи, вот только мама не хотела, чтобы ее дочь пошла по ее стопам.

11 декабря молодая певица Билли Айлиш стала главной гостьей популярного американского шоу Saturday Night Live.

Выйдя к зрителям в пышном белом платье с нотками Рождества, девушка напомнила, что 18 декабря ей исполнится 20 лет, и рассказала о том, как нелегко расти на глазах у публики.

В частности, Билли вспомнила, как в детстве мечтала стать актрисой, но ее мать достаточно жестко обрубила это желание. Почему-то, родительница будущей звезды была категорически против того, чтобы девочка прикоснулась к ее профессии. И сегодня кумир подростков ненавидит актерское ремесло.

«Я мечтала сняться в кино, и я помню, когда эта мечта умерла. Да, мне было девять, — поделилась Айлиш. — Моя мама написала фильм, вдохновленный ее собственной жизнью. Это правда. Она сняла в нем моего брата Финнеаса в роли своего сына. Сама сыграла мать. Но в фильме у нее не было дочери! Итак, да, я поняла намек».

Сразу после этого девушка отметила, что мама все равно является ее лучшим другом, и пригласила родительницу на сцену.

Добавим, что мать Билли – актриса, продюсер и театральный педагог Мэгги Бэрд. В 90-х она была наставником в комедийном театре-школе The Groundlings, из которого, кстати, выпустились многие актеры Saturday Night Live. Фильм, о котором сказала Билли, вышел в 2013 году и назывался Life Inside Out («Жизнь наизнанку»). В нем Мэгги действительно снялась со своим сыном Финнеасом.

Напомним, на сегодняшний день оба ребенка актрисы имеют по несколько статуэток «Грэмми».

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