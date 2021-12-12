«Помню, когда эта мечта умерла»: Билли Айлиш рассказала, как мать закрыла ей дорогу в кино

11 декабря молодая певица Билли Айлиш стала главной гостьей популярного американского шоу Saturday Night Live.
Выйдя к зрителям в пышном белом платье с нотками Рождества, девушка напомнила, что 18 декабря ей исполнится 20 лет, и рассказала о том, как нелегко расти на глазах у публики.
В частности, Билли вспомнила, как в детстве мечтала стать актрисой, но ее мать достаточно жестко обрубила это желание. Почему-то, родительница будущей звезды была категорически против того, чтобы девочка прикоснулась к ее профессии. И сегодня кумир подростков ненавидит актерское ремесло.
«Я мечтала сняться в кино, и я помню, когда эта мечта умерла. Да, мне было девять, — поделилась Айлиш. — Моя мама написала фильм, вдохновленный ее собственной жизнью. Это правда. Она сняла в нем моего брата Финнеаса в роли своего сына. Сама сыграла мать. Но в фильме у нее не было дочери! Итак, да, я поняла намек».
Сразу после этого девушка отметила, что мама все равно является ее лучшим другом, и пригласила родительницу на сцену.
Добавим, что мать Билли – актриса, продюсер и театральный педагог Мэгги Бэрд. В 90-х она была наставником в комедийном театре-школе The Groundlings, из которого, кстати, выпустились многие актеры Saturday Night Live. Фильм, о котором сказала Билли, вышел в 2013 году и назывался Life Inside Out («Жизнь наизнанку»). В нем Мэгги действительно снялась со своим сыном Финнеасом.
Напомним, на сегодняшний день оба ребенка актрисы имеют по несколько статуэток «Грэмми».
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