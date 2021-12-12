«Я не Данила Багров»: актер, который помог задержать стрелка из МФЦ, рассказал о своем поступке

В начале декабря в одном из столичных МФЦ произошла трагедия. Отставной военный, вооруженный самодельным пистолетом, застрелил двоих человек и ранил еще четырех, включая 10-летнюю девочку.

Оказавшемуся рядом полицейскому удалось скрутить стрелка, а помог ему в этом молодой актер, который пришел в тот день в учреждение, чтобы восстановиться паспорт. Смелым артистом оказался 24-летний Илья Артамонов, служащий в театре Российской Армии.

«Мы его скрутили, чтобы он не смог оказывать сопротивление. Пистолет заклинил. Если бы не заклинил, то, может быть, он бы смог применить его против нас, я бы уже перед вами не стоял сегодня», — рассказал актер после инцидента журналистам НТВ.

В новом интервью Артамонов рассказал, что сподвигло его рискнуть жизнью и броситься на стрелка.

«Я не «Брат-2», не святой, не Данила Багров. В кино все идеализируется, можно говорить красивые слова. А в жизни, как мне кажется, все намного проще: либо ты сейчас кинешься — либо тебя застрелят. Либо ты — либо тебя. Конечно, страшно за себя, и работает инстинкт самосохранения, — цитирует Илью журнал «Москвич». — Если человек боец по духу, то он обязательно прибежит и попробует обезвредить преступника. Чем больше предполагаешь, тем меньше ты счастлив, но зато всегда готов к тому, что может произойти всякое. Надо понимать, что ни на кого полностью нельзя полагаться. Если рядом есть любимый человек, он попробует защитить, но рассчитывать на мгновенный приезд полиции не стоит. Мужчине правильно продумывать худшие исходы событий, тогда он будет ко всему готов».

По словам Артамонова, у него не было волнения – хлынул адреналин, время замедлилось. Пригодились занятия боксом в юности, а также уроки по сценическому бою в театральном институте. Уже потом, когда он приехал на работу и начал рассказывать коллегам, что произошло, то осознал, насколько опасным был тот инцидент.

При этом Илья отметил, что прямая обязанность актера — это культурно просвещать страну, а не стоять на передовой борьбы с преступностью.

Добавим, что увидеть Артамонова на сцене можно в спектакле театра Российской Армии «Два билета в Милан». Ближайшие показы пройдут 12 декабря и 4 января.

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