Дженнифер Лопес представила фанатам своего нового кота Хендрикса

На фоне бурного романа с Бен Аффлеком у звезды появился еще один любимец.

У актрисы и певицы Дженнифер Лопес пополнение в семействе: 52-летняя суперзвезда завела себе нового кота.

12 декабря она представила его своим фанатам в соцсетях, выложив видео хвостатым другом, сидящим рядом с новогодней елкой и смотрящим в кадр очень умными глазами. Пушистика зовут Хендрикс — как легендарного гитариста. Согласитесь, отличное имя для кота.

Фанаты певицы нашли ее нового питомца невероятно милым. А также получили возможность оценить домашнее убранство в гостиной госпожи Лопес. Что тут скажешь, повезло Хендриксу…

Напомним, Джей Ло является мамой 13-летних двойняшек Макса и Эммы. В 2021 году она шокировала публику тем, что разорвала помолвку с очередным женихом и возобновила давний роман с актером Беном Аффлеком.

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