Дженнифер Лопес представила фанатам своего нового кота Хендрикса

У актрисы и певицы Дженнифер Лопес пополнение в семействе: 52-летняя суперзвезда завела себе нового кота.
12 декабря она представила его своим фанатам в соцсетях, выложив видео хвостатым другом, сидящим рядом с новогодней елкой и смотрящим в кадр очень умными глазами. Пушистика зовут Хендрикс — как легендарного гитариста. Согласитесь, отличное имя для кота.
Introducing … #Hendrix!!!! 🐈⬛ 🎄 pic.twitter.com/EqPTNFmPaV
— jlo (@JLo) December 11, 2021
Фанаты певицы нашли ее нового питомца невероятно милым. А также получили возможность оценить домашнее убранство в гостиной госпожи Лопес. Что тут скажешь, повезло Хендриксу…
Напомним, Джей Ло является мамой 13-летних двойняшек Макса и Эммы. В 2021 году она шокировала публику тем, что разорвала помолвку с очередным женихом и возобновила давний роман с актером Беном Аффлеком.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.