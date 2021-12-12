В отрыве: Собчак в трикотажном платье-трубе и ботинках на шнуровке устроила кубинские танцы

Ксения Собчак давно научилась впечатлять публику. Ей нравится проводить время на премиях. Порой она и сама ведет разные музыкальные и светские мероприятия.

Этой зимой телеведущая успела отдохнуть с мужем Константином Богомоловым в Нью-Йорке. А потом она посетила несколько вечеринок и даже вела благотворительный аукцион, который устроила Наталья Водянова.

Почти каждый вечер Ксения оказывается в гуще событий. Так на днях она появилась на вечеринке Mercado. На ковровой дорожке блондинка позировала в черном трикотажном платье-трубе. А также ее монохромный образ дополнили грубые сапоги на шнуровке. Собчак сделала низкий хвост и неброский макияж. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

А вот в разгар вечеринки телеведущая не постеснялась и вышла на танцпол. Она показала настоящий класс под кубинские мотивы. К слову, в зале был певец, который исполнил песню.

«Идеальный наряд для кубинский танцев», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Многие осыпали ее комплиментами. «А вы умеете двигаться», «А где шпагат?», «Наряд хороший, но вы можете лучше», «Вы столько работаете, что можно и расслабиться», «Ксюша, просто удивляете», «Ну что за блондинка! Вас и не узнать», «В другом платье вам было бы еще проще двигаться», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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