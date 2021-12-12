«Просто красиво»: Навка в кожаных кюлотах и блузке со стразами повеселилась на вечеринке

Татьяна Навка уже длительное время занимается спортом. Она стала олимпийской чемпионкой, а также выиграла много других соревнований. Теперь Татьяна создает красочные ледовые представления.

В них участвует и ее дочка Надежда, которая в этом году пошла в школу. В начале декабря она провела время в Дубае, где показала одну из постановок и отдохнула с дочками и мамой.

Теперь Навка вернулась в Москву. В скором времени у нее начнется череда работы. А пока она нашла время, чтобы увидеться с друзьями. 11 декабря фигуристка появилась на вечеринке, где выступил Григорий Лепс.

Она не удержалась и стала танцевать. Спортсменка предстала в кожаных кюлотах и белой блузке со стразами. Она грациозно двигалась вместе со Светланой Бондарчук.

«Просто красиво! Я считаю», — написала звезда. «Немного драйва», — добавила она.

Поклонники осыпали фигуристку комплиментами. Многие отметили, что Навка выглядит посвежевшей и отдохнувшей. «Ну какая талия», «Вот это вечер», «Татьяна, какой у вас наряд», «Выглядите просто роскошно», «Мне так нравится ваш образ», «Светлана так выглядит мощно! Ей же 52 года!», «Вы просто две сногсшибательные блондинки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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