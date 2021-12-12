«Лисьи носики видны»: Брежнева в эффектном купальнике засветила грудь во всей красе

Вера Брежнева предпочитает оберегать семью от лишнего внимания. Она редко дает интервью, а также выходит в свет обычно в одиночестве. Лишь выходные артистка предпочитает проводить с родными.

Не так давно она стала чаще делится снимками с мужем Константином Меладзе. Он ей дарит подарки, водит артистку в кино и устраивает прогулки на яхте. А 11 декабря композитор встретил ее после концерта.

Примечательно, что для выступлений Вера выбирает женственные и порой откровенные наряды. В обычной жизни ей нравится носить мешковатые вещи. Во время дороги до дома певица поделилась пикантными кадрами, общаясь с поклонниками.

Она сначала опубликовала фото, на котором позировала в молочном монокини. Брежнева не скрыла свой бюст, засветив его округлые формы.

«Ох, лисьи носики видны», «Какая вы!», «Просто красотка», «Какой купальник», «Выглядите бесподобно», «Вера, что творится! Вы чудо», — стали писать пользователи Сети.

А на видео Вера стала позировать уже в черном купальнике с открытыми бедрами. Она игриво обнажила соблазнительные формы. Певица рассказала, что ей нравится за собой следить. К слову, позировала она у зеркала перед камерой.

На этот раз поклонники были сражены увиденным. «Просто богиня», «Нет слов», «Костя лишился дара речи», «А вам такое позволяют выкладывать?», «Ну вы просто космос, конечно», «Верочка, фигурка бесподобная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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