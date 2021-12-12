«Словно юбку потеряла»: Лорак в коротком платье с бахромой игриво засветила загорелые бедра

Певица запечатлела себя в гримерке. Она решила пошалить на камеру.

Ани Лорак является популярной исполнительницей. Она регулярно ездит на свою родину в Киев. Однако певица неустанно гастролирует. Лишь иногда она делает перерыв, чтобы побыть с дочкой Софией.

Но с наступлением декабря у артистки начался марафон выступлений. Недавно она предстала на «Песне года», где сменила несколько нарядов. А вот на днях звезда в откровенном платье блеснула на «Золотом граммофоне».

В свои 43 года Лорак может похвастаться стройной фигурой. Она не скрывает, что занимается спортом. И 11 декабря перед очередным появлением на публике певица покрасовалась в гримерке.

Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) облачилась в золотистое мини-платье с бахромой и босоножки. Короткий наряд позволил ей обнажить загорелые бедра. Она игриво повиляла ими на камеру.

Поклонники вновь восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие были поражены тем, как двигается певица. Некоторые даже посчитали наряд слишком коротким.

«Ох, какая дива», «Меня просто сражают такие девушки», «Ну наряд просто сражает воображение», «Какие красивые ножки», «Каролина, ну вы само совершенство», «Безумно люблю вас», «Как можно так выглядеть? И талия, и ножки», «Зависть! Нереальные формы», «Бедра просто идеальные», «Хоть в трусиках?», «Словно юбку потеряла», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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