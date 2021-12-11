«Какая хорошенькая»: Пугачева в молодежном образе с колготками-чулками восхитила коллег

Примадонна нарядилась, чтобы отправиться на день рождения к подруге. Николай Басков, Ани Цой и даже Клака Кока были поражены тем, как выглядит звезда.

Алла Пугачева давно стала для миллионов поклонников кумиром. За свою жизнь она выступила в самых разных городах. теперь певица предпочитает проводить время с семьей.

Она живет в замке в деревне Грязь с Максимом Галкиным и двойняшками. Дети уже ходят во второй класс, но успевают проводить время с родителями. На днях Лиза устроила дефиле в модном наряде, а Гарри собрал рояль из LEGO.

А теперь нарядилась Алла Борисовна. В этом году она часто выходит в свет и даже заглядывает в гости к друзьям. На этот раз певица решила одеться в молодежном стиле, чтобы предстать на вечеринке Иды Достаман, которая отмечает день рождения.

В замке артистка покрасовалась в черном кожаном платье с открытыми плечами и колготка-чулках. Сапожки и митенки дополнили ее образ. Наряд был коротким, поэтому она показала стройные ножки.

Галкин признался, что едва уговорил ее сделать фото. Многие коллеги восхитились тем, как выглядит 72-летняя звезда. Многие одарили ее комплиментами.

«Шикарная красотка», — отметила Хибла Герзмава. «Какая хорошенькая», — присоединилась Анита Цой. «Роскошная», — заявил Николай Басков. «Классная», — посчитала певица Слава. «Ой», — потеряла дар речи Клава Кока. К слову, на вечеринке Достман Примадонна даже устроила танцы. Там она увиделась с подругой Мариной Юдашкиной.

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