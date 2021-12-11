Постройневшая Топурия в топе с роскошным декольте и брюках палаццо сверкнула «ложбинкой греха»

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она уже больше 15 лет выступает с группой «А’Студио». Певица несколько лет назад смогла похудеть. Теперь многие стилисты восхищаются тем, как выглядит артистка.

Она зачастую выбирает наряды современных фасонов и вечерние платья и изюминками. Не только на сцене, но и в обычной жизни звезда предпочитает выглядеть женственно.

11 декабря Топурия приняла участие в фотосессии. Она снималась с другими участниками коллектива. Певица примерила несколько образов. Она покрасовалась в черном топе с глубоким декольте.

Брюки палаццо, которые в моде в этом сезоне, подчеркнули ее талию. Кети решила станцевать а камеру. Она засветила стальной пресс и округлый бюст. Звезда рассмеялась, когда в кадре появился ее коллега Байгали Ермекович.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие заметили, что она похудела. Топурия почти год назад стала мамой во второй раз. Артистка растит дочку Оливию и сына Адама.

«Красота нереальная! Женщина неземной Красоты с большим сердцем», «Какая кайфовая», «Очень красивая», «Ох и талия», «Смотрю на вас, и вы вообще не изменились, прям лапульки», «Какая ложбинка греха», «Загорелая куколка», «Ну просто прелесть», «Как вы похорошели», «Очень стройная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.