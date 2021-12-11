«Совсем стыд потеряла»: обнаженная Бузова свела с ума фанатов, засняв себя в постели

Ольга Бузова является популярной исполнительницей. Она смогла добиться успеха в разных сферах. Телеведущая привыкла к вниманию публики. Она поет, играет в театре и снимается в кино. Пока артистке не везет лишь в личной жизни.

Она рассталась с Дмитрием Тарасовым. Развод стал для нее очень болезненным. А вот потом она была счастлива с блогером Давой, но и с ним звезда рассталась в этом году.

Пока Ольга решила сосредоточиться на работе. Но поклонники заметили, что она стала одеваться более женственно. Более того, телеведущая не боится оголяться, хоть и поправилась. Но на днях она блеснула фигурой в боди на сцене.

А накануне перед сном артистка засняла себя в постели. Она была полностью обнаженной. Бузова прикрыла свои прелести пуховым одеялом. Она не успела умыться, поэтому предстала с макияжем.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Ольга. Но многие не поняли, зачем она решила запечатлеться в таком виде. Пользователи Сети решили, что артистка пытается привлечь внимание мужчин, хоть и говорила о своей работе.

«Оля, почему прикрылась? После вида в чулках уже все можно», «Какая шалунья, ты посмотри», «Очень соблазнительно», «Обнажилась и так томно смотрит. Ох, актриса», «И для кого столь пикантные кадры», «Ну прям чистый соблазн», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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